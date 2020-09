Pressione sulla Borsa di Milano, che perde terreno insieme alle altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,09%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,196. Lieve aumento dell', che sale a 1.969 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 43,14 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +148 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,09%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,04% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilperde lo 0,94%, continuando la seduta a 21.462 punti.In frazionale calo il(-0,33%); poco sopra la parità il(+0,56%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,85%) e(+1,24%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,84%),(-1,73%) e(-1,66%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,91%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,53%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,43%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,32%.In caduta libera, che affonda del 2,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,85 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+3,11%),(+2,50%),(+2,32%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,65%.Sensibili perdite per, in calo del 2,53%.In apnea, che arretra del 2,35%.