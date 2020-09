Borse asiatiche contrastate. Tokyo resta al palo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che hanno trovato supporto nel positivo dato del PMI manifatturiero cinese , a dispetto della chiusura debole di Wall Street Sulla parità la Borsa di, con ilche si attesta a 23.160 punti (+0,09%), mentre il Topix lima lo 0,07%. Ben impostata(+0,83%).Performance moderata per le borse cinesi, conche registra un +0,08% eche avanza dello 0,30%. Meglio fache guadagna lo 0,89%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tarsi gli scambi, resta poco sopra la parità(+0,12%), assieme ache guadagnano entrambe lo 0,17%, mentre sono più sacrificate le borse di(-0,50%) e(-0,02%).Leggermente positiva(+0,39%). Debole(-1,64%), dopo che la banca centrale ha confermato tassi d'interesse invariati ai minimi storici.Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,21%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,01%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,40%.Il rendimento per l'è pari allo 0,06%, mentre il rendimento deltratta al 3,05%.