Il comparto del commercio in Italia in territorio positivo (+1,11%), seduta effervescente per ePrice

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Ftse MidCap

Marr

Ftse SmallCap

ePrice

Cellularline

Basicnet

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 84.084,5 in aumento di 932,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 602, dopo aver avviato la seduta a 603.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,26%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,18%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,87%.