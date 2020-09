Limita le perdite Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. A Wall Street, l'continua le contrattazioni in territorio positivo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,195. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,27%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,04%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,22%, pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,70%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 19.595 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite il, che retrocede a 21.410 punti.Leggermente negativo il(-0,44%); senza direzione il(+0,01%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,05%),(+1,37%) e(+0,99%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,83%),(-1,58%) e(-0,88%).di Milano, troviamo(+3,29%),(+3,14%),(+2,23%) e(+1,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,69%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,91%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.del FTSE MidCap,(+2,75%),(+2,49%),(+1,88%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,29%.In caduta libera, che affonda del 4,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,37 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,02%.Tra lepiù importanti:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 3%; preced. 2,8%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 46,6 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 52,6 punti; preced. 52,8 punti)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 51,8 punti).