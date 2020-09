Tonica Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

telecomunicazioni

sanitario

utilities

energia

Wal-Mart

Apple

DOW

Nike

Walgreens Boots Alliance

Pfizer

Travelers Company

Johnson & Johnson

Bed Bath & Beyond

Netflix

Broadcom

Apple

Mylan

Regeneron Pharmaceuticals

Tesla Motors

Western Digital

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,23%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.512 punti.Buona la prestazione del(+1,21%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,45%),(+1,34%) e(+1,01%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,50%),(-1,38%) e(-0,92%).Tra i(+6,10%),(+3,60%),(+3,28%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,85%.Crolla, con una flessione del 3,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,07%.Al top tra i, si posizionano(+7,97%),(+5,06%),(+3,85%) e(+3,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,07%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,65%.In caduta libera, che affonda del 3,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,42 punti percentuali.