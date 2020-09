Wall Street chiude contrastata. Nasdaq su nuovo record

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura contrastata per la Borsa di New York, che vede il settore tech volare su nuovi record storici, a scapito del mercato tradizoonale, che ha chiuso in rosso. Ilaccusa una flessione dello 0,78%; in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 3.500 punti. In rialzo il(+0,96%); pressoché invariato l'(-0,11%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-2,19%),(-1,49%) e(-1,24%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+3,39%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,78%.Crolla, con una flessione del 2,57%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,01%.Al top tra i, si posizionano(+12,57%),(+6,76%),(+3,61%) e(+3,39%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,48%.In caduta libera, che affonda del 4,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,97 punti percentuali.