A Tokyo il Nikkei 225 chiude positivo. Cautela resto Asia

(Teleborsa) -, sostenute dalla performance di Wall Street e in attesa dei dati sul mercato del lavoro USA.Seduta in lieve rialzo per, con ilche termina con un +0,37% ed il Topix con un +0,17%. In leggero ribasso la borsa di(-0,21%).Contrastate le borse cinesi, conche cede lo 0,29% eche procede a piccoli passi, avanzando dello 0,19%. Deboleche cede lo 0,32%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia poco sotto la parità(-0,37%); con analoga direzione si muovone Singapore (-0,24%), mentre sono positive(+0,28%),(+0,42%) e(+0,01%).Senza direzione(-0,11%); su di giri(+1,79%) dopo il dato del PIL.Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,13%.Il rendimento dell'scambia allo 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,05%.