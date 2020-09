A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA in chiusura, dopo una giornata vissuta all'insegno dell'incertezza. A sostenere il mercato hanno contribuito ancora i titoli tech. Ilè in aumento dello 0,76%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 3.527 punti.Effervescente il(+1,5%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,9%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,75%),(+1,86%) e(+1,09%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,14%),(-0,98%) e(-0,92%).Tra i(+6,27%),(+4,79%),(+3,98%) e(+2,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,31%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,41%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,06%),(+5,10%),(+3,98%) e(+3,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,37%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,67%.Affonda, con un ribasso del 4,40%.Crolla, con una flessione del 3,03%.