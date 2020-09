Atlantia brilla in Borsa, attesa su accordo con CDP

Atlantia

società di concessionarie autostradali

(Teleborsa) - Vigoroso rialzo per, che chiude in rally con un guadagno del 16,23%. I primi movimenti sono stati vivaci per il titolo, che ha preso il via a 14,2 Euro, superando il massimo della vigilia, per poi continuare ad incrementare la performance in giornata e finire in miglioramento a 15,65, attorno al livello migliore della riunione.L'sul titolo è alimentato dall'di domani, 3 settembre 2020, che prevedibilmente approverà lo. Sulsi parla di un'operazione di. Nel frattempo era in calendario per la giornata di oggi l'per mettere a punto gli ultimi dettagli del deal.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,42, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,1. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 18,74.