Atlantia, sospesa al rialzo in avvio poi scatta rally

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 10,17% in Borsa, dopo esser stata sospesa al rialzo sulle primissime battute. Il mercato sembra che stia già scommettendo sull'esito positivo del CdA di domani, 3 settembre 2020, che potrebbe essere la volta buona per risolvere la questione ASPI. Stando alle anticipazioni, il Board darà il via libera allo spi-off della controllata, ma si stanno intensificando le trattative con CDP per delineare l'ingresso nel capitale.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,85%, rispetto a -1,34% del).Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,84.