Gruppo LEGO, boom di vendite e risultati in crescita nel 1° semestre

(Teleborsa) - Ottimi risultati per il, che ha beneficiato di una forte domanda nel primo semestre, riuscendo ad incrementare lee la sua quota di mercato.I primi sei mesi dell'anno chiudono con una 15,7 miliardi di corone danesi, mentreè stato didi corone danesi, con un aumento dell'11% rispetto al 2019."Quando il COVID-19 ci ha costretto alla chiusura di negozi e uffici, i nostri colleghi hanno fatto tutto il possibile per lavorare in sicurezza e portare il gioco ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo. Vorrei ringraziarli per il loro straordinario contributo e per i loro continui e fantastici sforzi, ha affermato il CEO del Gruppo LEGO