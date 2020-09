Il settore beni personali a Milano è effervescente (+3,33%), seduta effervescente per Moncler

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

grande capitalizzazione

Moncler

media capitalizzazione

Tod's

Technogym

Ferragamo

Ftse SmallCap

Digital Bros

Piquadro

Geox

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del, che rimbalza di 28 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 71.515,1, dopo un esordio a 69.678,3.Tra le azioni italiane adel comparto beni per la casa, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,02%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,17%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,73%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,58%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,50%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,79%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,70%.