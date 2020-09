Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia brillante (+4,44%), exploit di Atlantia

comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 28.572,4, balzando del 4,44% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 19 punti, dopo un avvio a quota 858.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 14,70%.Ottima performance per, che registra un progresso del 4,89%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,73%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,16%.Su di giri(+2,73%).Buona performance per, che cresce dell'1,32%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,73%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,38%.Effervescente, con un progresso del 2,32%.