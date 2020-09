Positiva la giornata per Milano, che non si discosta dal buon andamento dei mercati europei

S&P-500

B.F

