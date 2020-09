Asia a due velocità. Pioggia di acquisti a Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che si sono sgonfiati dopo un inizio di giornata in denaro. I mercati erano stati inizialmente galvanizzati dalla tenuta dele dalle speranze di nuove misure di stimolo all'economia, che ieri avevano infiammato Wall Street Seduta molto positiva per il listino di, che porta a casa un guadagno dello 0,91% sul, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,44%. Buona la prestazione di(+1,25%).Più caute le borse cinesi, conche cede lo 0,47% elo 0,59%. In controtendenzache guadagna lo 0,46%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, è negativa(-0,57%), assieme a-0,87%),(-0,67%),(-0,52%) e(-0,17%).Pressoché invariato(+0,09%); in rialzo(+0,71%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,30%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,44%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,45%.Il rendimento dell'scambia allo 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,10%.