Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. I listini statunitensi, intanto, segnano una pessima performance, con l', che affonda del 2,53%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,183. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.926,4 dollari l'oncia, in calo dello 0,83%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,43%), che ha toccato 40,5 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +147 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,98%.calo deciso per, che segna un -1,4%, pesante, che segna una discesa di ben -1,52 punti percentuali, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,44%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,54%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 21.385 punti.Leggermente negativo il(-0,39%); come pure, variazioni negative per il(-1,23%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,31%),(+1,78%) e(+1,55%).Nel listino, i settori(-6,51%),(-3,37%) e(-3,29%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,83%),(+1,22%),(+1,14%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 6,13%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,56%.Sensibili perdite per, in calo del 4,75%.Tra i(+6,88%),(+5,56%),(+5,18%) e(+4,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,80%.In apnea, che arretra del 3,64%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,34%.Lettera sulla, che registra un importante calo del 2,90%.