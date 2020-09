Lieve ribasso per l'indice delle società High Tech italiane (-0,64%), andamento negativo per Tiscali

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

STMicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

bassa capitalizzazione

Tiscali

Fullsix

Eems

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 100.720,5, con un decremento di 632,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 710, dopo aver avviato la seduta a 707.Tra i titoli del, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice tecnologia, a picco, che presenta un pessimo -2,29%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 19,64%.In caduta libera, che affonda dell'8,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,17 punti percentuali.