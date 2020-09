Scuola, Didattica a distanza: cosa ne pensano genitori e alunni?

(Teleborsa) - Non soloper gli adulti. L'esplosione improvvisa della pandemia ha completamente rivoluzionato le nostre vite, rendendo ad esempio necessario il ricorso allaper migliaia di studenti che da un giorno all'altro - in scia alla chiusura forzata degli istituti decretata per contenere la diffusione del virus - hanno dovuto salutareper un bel po' di tempo.Per la precisione,in Italia a casa (tra cui due milioni e mezzo di bambini delle primarie) e il 30% di giorni di scuola saltati: l’emergenza Coronavirus ha avuto un effetto incisivo e preoccupante sulha realizzato un'indagine sulle conseguenze che il Covid-19 ha generato sulla scuola e su come hanno reagito bambini e genitori all'introduzione, destabilizzante ma necessaria, della didattica online che non ha soddisfatto ilDurante ille lezioni tradizionali sono state sostituite dalla didattica online, metodo di insegnamentoma che ha generato diverseSolo il 27% degli italiani, infatti, si dichiara soddisfatto di questa soluzione. I metodi e le tempistiche di insegnamento adottati sono stati diversi, spesso cambiavano anche fra classi della stessa scuola, in base alla composizione del gruppo e alle necessità delle diverse famiglie. Lo(72%) è stato quello delle video lezioni con classe e insegnante principale, seguito dalle video lezioni online con altri insegnanti (39%) e dalla messa online di documenti da scaricare per compiti ed esercizi (46%). Il contenuto delle lezioni e il metodo di insegnamento però sono dipesi totalmente dalla volontà, dall’intraprendenza e dai mezzi a disposizione di ogni maestra.Unanella quale ihanno dovuto provvedere ad acquistare o condividere pc, tablet e altri device necessari ai figli per assistere alle lezioni online e ad aiutarli nell’utilizzo e nella gestione dei compiti a casa:degli intervistati infatti afferma che il figlio ha avuto bisogno di aiuto con la didattica a distanza. Non solo, il 15% delle famiglie ha dovuto acquistare i dispositivi per permettere ai bambini di seguire le lezioni; solo nelha prestato loro gli strumenti.Secondo l'inchiesta di Altroconsumo molti hanno sentito la mancanza dei propri compagni di classe (84%), ma anche del proprio istituto (72%). Inoltre, più diha riscontrato delle difficoltà a imparare