United Airlines annuncia tagli per 16mila posti di lavoro

United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Laha deciso di tagliareposti di lavoro. Nonostante la leggera ripresa registrata negli ultimi mesi rispetto i minimi di aprile, infatti, la compagnia aerea continua a far fronte alle difficoltà poste dalla pandemia e opera al 63% dellarispetto lo scorso anno.I tagli annunciati però sono di molto inferiori a quelli preventivati a luglio, quando la società aveva previsto 36mila esuberi. Gran parte dei lavoratori lascerà l'azienda il primo ottobre, cioè il giorno in cui verrà meno ildel Governo degli Stati Uniti, in migliaia invece hanno già chiesto ilvolontario e il prolungamento dei pacchetti dinegli ultimi mesi.Le compagnie aeree statunitensi complessivamente hanno già tagliato 50mila posti di lavoro nel 2020 e stanno spingendo per ottenere undida parte dell'amministrazione Trump.