Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) -, che si muove in controtendenza rispetto alle altre, penalizzate dalla pessima. In focus oggi il rapporto sulL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,186. Si riduce di poco lo, che si porta a +145 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,98%.senza slancio, che negozia con un +0,07%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,41%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,40% a 19.630 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 21.461 punti.Guadagni frazionali per il(+0,31%); come pure, buona la prestazione del(+0,8%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,86%),(+1,95%) e(+1,80%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,67%),(-0,58%) e(-0,57%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,76%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,45%.Decolla, con un importante progresso del 2,40%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,39%.In rosso, che continua la seduta con -1,54%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25% dopo i conti Scivola, con un netto svantaggio dell'1,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.del FTSE MidCap,(+6,51%),(+2,52%),(+1,93%) e(+1,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue a -1,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.scende dell'1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.