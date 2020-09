Coronavirus: boom di tamponi effettuati, è record di contagi da maggio

(Teleborsa) - Restano alto il numero diaccertati di Covid-19 in Italia e continuano a far registrare numeri da record idagli operatori sanitari nel Paese. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono statii nuovi contagi, il numero più alto dallo scorso 2 maggio.Ma in grande crescita risultano anche i tamponi analizzati: sono stati, circa 15mila in più rispetto a quelli effettuati nella giornata di ieri. Ilsale a 1,53% (ieri 1,42%).Si contano anche(ieri erano stati 10).Secondo i dati del Ministero della Salute resta stabile il numero dida Covid, aumentate di una unità (121) mentre è in crescita il numero dei nuovi(1607, +102). Complessivamente gli attuali positivi superano quota 30 mila (30.099) con un incremento di 1.184 rispetto a ieri.Non si registranocon zero casi: solo la Valle d'Aosta (2), Molise (4) e Basilicata (7) si mantengono sotto la decina di contagi. Laè la Regione con il maggior incremento (337), seguita dal(273) e da(entrambe con 171 nuovi casi a testa).