In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,16%) e si attesta su 27.965 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 3.404 punti.Pesante il(-2,48%); come pure, depresso l'(-1,83%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,79%),(-2,60%) e(-2,07%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,74%),(+1,71%),(+1,19%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,87%.Affonda, con un ribasso del 2,20%.Crolla, con una flessione del 2,10%.Al top tra i, si posizionano(+3,64%),(+3,22%),(+3,21%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,43%.