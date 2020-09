Milano scende, l'Europa fa peggio

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei. Prosegue in affanno la seduta a Wall Street, che vede cadere l'del 2,25%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,45%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 40,29 dollari per barile, in forte calo del 2,61%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +150 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,02%.sensibili perdite per, in calo dell'1,65%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,88%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,89%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,82%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,84%, continuando la seduta a 21.204 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,56%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,24%).(+3,07%),(+1,03%) e(+0,70%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,25%),(-2,07%) e(-1,54%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,80%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,93%.In luce, con un ampio progresso dell'1,93%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,69%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,09%.In apnea, che arretra del 3,54%.scende del 3,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,67%.Tra i(+5,75%),(+4,44%),(+2,42%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,97%.Affonda, con un ribasso del 2,58%.Crolla, con una flessione del 2,34%.