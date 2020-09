Si muove in territorio positivo il comparto media dell'Italia (+2,90%), corre Mediaset

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

Ftse MidCap

Mediaset

small-cap

Triboo

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 1 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 196.Intanto ilguadagna il 2,90%, dopo un inizio di giornata a 8.269,3.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,51%.Tra ledi Milano, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,78%.