Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,49%)

(Teleborsa) - Ilsi muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha aperto a quota 38.910,7, in ribasso dello 0,49% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 352, dopo aver esordito a 353.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,60%.Tra leitaliane, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,40%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,14%.Tra ledi Piazza Affari, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,08%.