Tokyo chiude in rosso. Asia colpita da vendite diffuse

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che hanno risentito della pesante correzione effettuata da Wall Street e dell'attesa per la pubblicazione oggi del Job Report in USA.Segno meno in chiusura per il listino di, con ilche accusa una discesa dell'1,19% ed il Topix che cede lo 0,90%. Male anche la Borsa di(-1,51%).Stessa impostazione per le borse cinesi, con Shanghai che perde l'1,16%; giornata da dimenticare anche per, che ritraccia dell'1,14%. Perdita più contenuta per(-0,87%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, si conferma pesante(-1,46%); sulla stessa tendenza le borse di(-1,32%),(-1,34%),(-0,32%) e(-0,14%).Negativa(-1,13%); tonfo di(-3,10%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 3 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,11%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%.Il rendimento dell'scambia allo 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,13%.