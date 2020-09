Andamento sostenuto per Milano che segue l'andamento dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. L'è sostanzialmente stabile su 1.930 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,71%), che ha toccato 39,77 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,04%.effervescente, con un progresso del 2,01%, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,39%, e in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,79%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,79%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 21.574 punti.Buona la prestazione del(+1,31%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+1,06%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,63%),(+2,57%) e(+2,56%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,84%) e(-0,55%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 7,04%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,13%.Svettache segna un importante progresso del 4,01%.Vola, con una marcata risalita del 3,58%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,67%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,32%),(+3,56%),(+2,78%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.