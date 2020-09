Borsa Italiana, si consolida ipotesi cordata CDP-Euronext per acquisizione

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - L'intervento dellada parte del. Lo afferma il Financial Times secondo il quale Palazzo Chigi avrebbela settimana scorsadi esplorare la possibilità didi Borsa Italiana – che detiene il 62% di MTS –, la piattaforma paneuropea che controlla diverse piazze Ue tra cui quelle di Parigi, Amsterdam e Bruxelles.Anchee la svizzerasarebbero interessate all'acquisizione di Borsa Italiana e MTS ma le fonti citate dal Financial Times avrebbero parlato di una nettaper la cordata conLa possibilità di una cessione da parte di LSE del controllo di Piazza Affari – anche se mai data per scontata a Londra – è però necessaria per ottenere ileuropeo per la maxi operazione di acquisizione di, il fornitore globale di dati e infrastrutture del mercato finanziario partecipata daA giustificare la volontà dianche il nuovo contesto delineato dalla pandemia di: la crisi infatti potrebbe spingere l'fino al 155% del PIL e, che ospita la gran parte degli scambi di titoli di Stato del Paese e rappresenta ildella zona euro.E se illa situazione secondo quanto riferisce un portavoce,, membro del Movimento 5 Stelle al Parlamento, ha dichiarato al quotidiano finanziario che "il governo deve collaborare con tutte le parti interessate, non solo con i francesi, per aderire all'offerta che risponde al meglio alle esigenze delle aziende italiane".