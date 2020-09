Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm con misure anti contagio

(Teleborsa) - Nuove disposizioni per ladi– potranno essere riempiti fino all'80% – e conferma delle disposizioni contenute nel Dpcm in scadenza il 7 settembre, compresa la chiusura diSono i provvedimenti attesi nelcon le norme anti Covid che a ore dovrebbe essere firmato a Palazzo Chigi. La misura avrà validità di un mese, fino al 7 ottobre, quando mancherà una settimana alla scadenza dellodiprorogato al 15 ottobre. Restano anche le ormai note:?igiene delle mani, distanziamento di 1 metro e utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutti i luoghi in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento.Il testo conterrà anche l'obbligo di indossare ladalle 18 alle 6 del mattino anche neial pubblico dove ci sia il rischio di assembramenti introdotto da un'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza lo scorso 16 agosto.Confermate nel decreto anche le regole sull’diper chi arriva dai Paesi più a rischio (Spagna, Malta, Grecia e Croazia) e il divieto di ingresso da 17 Paesi e dovrebbe essere confermato l’obbligo di quarantena per gli arrivi da Romania e Bulgaria. Tra le novità del decreto anche la soluzione che consentirà ildi coppie binazionali che in alcuni casi non hanno potuto reincontrarsi negli ultimi mesi.Infine, il decreto inserirà anche le attese regole sul trasporto locale che dopo l’accordo con le Regioni prevede di allargare la capienza di bus, metro e treni regionali fino all’80 per cento se saranno in particolare garantite sistemi efficaci die didell’. In piedi dovrà essere garantito ildi un metro.