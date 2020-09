Exploit del comparto tecnologico a Milano (+2,09%), seduta effervescente per Fullsix

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

Ftse SmallCap

Fullsix

Tiscali

Eems

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio dell', con un guadagno di 1.901,6 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 91.037.L'intanto guadagna 6 punti dopo un incipit a quota 660.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,12%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,39%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo dell'11,47%.Su di giri(+5,77%).Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,74%.