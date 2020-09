Il comparto chimico italiano inverte la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi (+0,68%)

comparto chimico italiano

EURO STOXX Chemicals

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

mid-cap

SOL

Isagro

(Teleborsa) - Andamento tentennante per il, che registra solo un trascurabile rialzo, in raffronto all', che avanza a grandi passi.L'ha aperto a quota 13.850,23, in crescita di 94,45 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre ilschizza del 2,12% a 1.203,23.Tra leitaliane, moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,93%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,42%.