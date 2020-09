Iren, al via bando AmbientAzioni del Comitato territoriale di Parma

Iren

(Teleborsa) - Il Comitato Territorialedi Parma ha lanciato il bando "" con l’obiettivo di selezionare nuove idee progettuali di sostenibilità meritevoli di finanziamento e realizzazioneIl bando è rivolto aidi età compresa tra i 18 e i 26 anni – residenti o studenti nelladi– e ha lo scopo di individuare e poi realizzare un progetto inerente uno o più dei temi indicati dalla multiservizi, nell’ottica della realizzazione a livello territoriale degli obiettivi dell’dell’Riduzione dello spreco alimentare attraverso azioni atte a ridurre le perdite didurante le catene di produzione e di fornituraridistribuzione dellea fasce deboli della popolazione, sensibilizzazione ed educazione al risparmio di risorse energetiche, idriche e alla riduzione delladi, educazione allarivolta in modo particolare a fasce deboli della popolazione, monitoraggio e valutazione dei consumi energetici, idrici e della produzione di rifiuti a livello domestico e consigli per una loro ottimizzazione e miglioramento diedall’interno di piccole comunità, come scuole e associazioni sono alcuni degli argomenti proposti dal Comitato Territoriale di Iren.Coerentemente con le finalità del Comitato, al fine di sviluppare sinergie tra ile lalocale, ai partecipanti viene richiesto di proporre elaborati innovativi, realizzabili nell’immediato, replicabili in altri contesti, con un budget complessivo non superiore ai 20mila euro e con benefici dimostrabili per la collettività.La partecipazione , conclude la nota di Iren, è gratuita e i progetti da candidare dovranno essere inviati, entro e non oltre il 16 novembre 2020, attraverso la piattaforma dei Comitati Territoriali Iren, utilizzando l’appositodi .