Coronavirus: aumentano i contagi, quasi raddoppiato il numero di tamponi

(Teleborsa) - Di nuovo sopra 90 mila ieffettuati nelle ultime 24 ore che hanno permesso di individuarecasi di(da inizio pandemia raggiunta quota 280.153). Sono stati infatti 92.403 le persone sottoposte al test, quasi il doppio rispetto a ieri (52.553), con ilche scende a 1,48% (ieri 2,10%).(due in meno di ieri) che porta il conteggio complessivo a 35.563. Questi i dati pubblicati dal ministero della Salute che monitorano l'emergenzain Italia.(271) e(249) sono le Regioni in cui si è certificato il maggior numero di contagi, mentre nessuna regione ha registrato zero contagi.Un solo paziente in più inper il Covid rispetto al giorno precedente (ora sono 143 in totale), mente un aumento più consistente si registra per i ricoverati con sintomi: sono 1.760 (+41). In crescita anche le persone in(31.886, +754). Il numero dei dimessi e dei guariti è salito a 210.801 (+563); quello dei soggetti attualmente positivi a 33.789 (+796).