Istat vede segnali miglioramento economia. Ma Fitch gela con revisione PIL al ribasso

(Teleborsa) -vede una flebile luce in fondo al tunnel e rileva timidi, associata ad un, in un panorama internazionale in "progressivo miglioramento". E' quanto emerge dall'ultima nota mensile dell'Istituto."Dopo il crollo di marzo e aprile lha iniziato a mostrare segnali di", conferma l'Istat, citando ilregistrato a giugno dal, che nel secondo trimestre è diminuito del 12,5%. La caduta del PIL italiano del secondo trimestre - aggiunge - è associata aemersi, da maggio, pere da giugno per i nuovidella manifattura e per le esportazioni che hanno riportato forti incrementi sia verso i mercati UE sia verso quelli extra-UE, interessando tutte le principali categorie di beni".Proprio sul fronte del, l'Istituto rileva che "a luglio, stime preliminari sui flussi commerciali con i paesi extra-UE indicano la prosecuzione della fase di risalita delle vendite all'estero, mentre ad agosto il clima di fiducia delle imprese ha confermato i segnali positivi la cui diffusione coinvolge quasi tutti i settori anche se con intensità diverse".In miglioramento anche il. "A luglio - afferma - si sono registrati i primiaccompagnati da una intensificazione della ripresa delle ore lavorate pro capite".Per quanto concerne poi, conferma che "ad agosto, si è ampliata ladei livelli dei prezzi al consumo, ancora condizionati dalla caduta tendenziale delle quotazioni dei prodotti energetici".L’approfondimento di questo mese dell'Istat è dedicato all'analisi dellein Italia ed, in particolare il gap di produttività rispetto al resto dell'UE e la frenata degli investimenti, accentuatasi in seguito alla crisi sanitaria. In questo contesto,per rafforzare la ripresa in atto e accelerare la transizione verso profili di maggiore qualità e in grado di generare lo sviluppo di investimenti innovativi:, evoluzione dellarappresentano i principali driver da stimolare, che tuttavia devono essere declinati in termini selettivi e adeguati anche a imprese di piccola dimensione.Proprio mentre arrivano dall'Istat segnali confortanti e dopo che il Ministro Gualtieri ha ipotizzato che il calo del PIL 2020 sarà ad una cifra , arriva la, chedell'Italia, indicando undal -9,5% indicato in precedenza. E' quanto emerge dal rapportodi settembre, che pur confermando una ripresa dell'attività nel terzo trimestre, segnala una "perdita del momentum di crescita nelle ultime settimane".L'agenzia però hada +4,4%, indicando che la stima riflette "l'annuncio di uno stimolo fiscale aggiuntivo a livello nazionale".Sul fronte deile previsioni sono pessime - calo del 9,8% nel 2020 e rimbalzo del 5,6% nel 2021 e del 2% nel 2022 - mentre per lasi prevede una crescita fino all'11,7% nel 2021 ed un calo al 10% nel 2022. Quanto all', si prevede un recupero dal -0,5% di quest'anno al