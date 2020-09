Piazza Affari si conferma la peggiore in Europa

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Pirelli

STMicroelectronics

Fineco

Recordati

Atlantia

Rai Way

Dea Capital

Cattolica Assicurazioni

Technogym

Cerved Group

Carel Industries

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti, in risposta alla debolezza dei Future USA ed alle tensioni provocate dalla ripresa dei negoziati sulla Brexit Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,18. Aumenta di poco lo, che si porta a +152 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,03%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,51%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%, lettera su, che registra un importante calo dell'1,96%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,34%.tra i titoli del FTSE MIB èche evidenzia un +2,47%.Fra i peggiori, che continua la seduta con -4,52%.Affonda, con un ribasso del 4,21%.Crolla, con una flessione del 3,67%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,59%.di Milano,(+1,96%),(+1,02%),(+0,67%) e(+0,59%).La peggiore è, che segna -3,19%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,93%.