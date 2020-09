RFI, estesa certificazione del proprio Asset Management System anche a beni tangibili e intangibili

(Teleborsa) - Dopo il riconoscimento della certificazione del sistema di gestione degli asset tangibili immobili, in accordo alloottenuto nel 2019, RFI ha infatti esteso l’ambito di certificazione del proprioanche agli– beni mobili ed– opere di ingegno, completando il quadro delle tipologie di asset che un’organizzazione è tenuta a gestire in maniera efficace e sostenibile per creare valore dagli stessi asset.Come spiega la società in una nota, i beni tangibili mobili di RFI sono i mezzi d’opera, utilizzati per assicurare il mantenimento indella, i treni della flotta diagnostica, impiegati per ildei sottosistemi di armamento, trazione elettrica, impianti di segnalamento ed impianti di telecomunicazione, ladelle navi, di importanza strategica per assicurare il collegamento via mare con le Isole e per garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari.I beni intangibili sono invece l’insieme die atteggiamenti propri dei ruoli esercitati dalle persone interne all’organizzazione, finalizzate al raggiungimento dei risultati aziendali attesi, il know-how."Per il conseguimento di questo importante traguardo – continua la nota – ancora una volta sono stati determinanti il contributo e la partecipazione del top management che ha consentito di evidenziare all’ente certificatore ledella Società".Il percorso di, condotto come lo scorso anno da(partecipata tra le altre dal Gruppo FS Italiane, dal Politecnico di Milano, dall’Università di Pisa, dall’Università di Firenze e dall’Università Federico II di Napoli), primo ed unico organismo in Italia ad aver ottenuto da- Ente unico italiano di accreditamento - autorizzazione a rilasciare tali attestazioni, ha previsto un primo esame documentale e una successiva verifica in campo, finalizzata a certificare l’effettività dei principi e dei meccanismi di una buona gestione degli asset.Il processo di certificazione si è svolto in parallelo alla verifica della prima certificazione emessa nel 2019, portando alladi un unico certificato che giudichi il sistema di gestione degli asset diefficiente ed integrato, in grado di ottimizzare la disponibilità e profittabilità dei propri asset per l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione fino alla dismissione.I principali benefici di un sistema di gestione degli asset integrato e ottimizzato includono ritorno sugli investimenti e crescita stabile, pianificazione a lungo raggio edelle performance, miglioramento della gestione del rischio e della governance aziendale, possibilità di dimostrare le scelte come migliori in termini diall’interno di un sistema di finanziamenti regolamentato, nonché il miglioramento generale della soddisfazione del cliente. L’approccio mira a garantire ulteriormente una gestione efficiente della rete e a creare valore, sia all’interno della Società sia verso gli stakeholder.