Scuola, Azzolina stanzia 2,9 miliardi. Anief: "Più risorse dal Recovery Plan"

(Teleborsa) - La Ministra, la cifra più alta spesa in Europa, per favorire la ripresa dell'anno "in presenza". Lo ha detto la titolare dell'Istruzione in audizione al Senato, dove ha riferito sulla situazione della scuola in avvio dell'anno scolastico."Se consideriamo leda quando ho giurato come Ministra, a gennaio, parliamo diche rappresentano, e credo che su questo davvero non si possa che essere tutti d'accordo, un segnale inequivocabile. La. La Scuola torna al centro di investimenti", ha detto la Ministra."Puntiamo ad essere un Paese in cui l'Istruzione possa essere davvero motore di sviluppo", affermato la Azzolina, agigungendo "l'Italia non deve essere più 'fanalino di coda delle classifiche internazionali, ma protagonista nel panorama dell'Istruzione globale!".La Azzolina ha infine ricordato le(330 milioni) perleggera e ed altri fondi straordinari sull'a (30 mila euro), che ha consentito di finanziare quasi 6 mila Enti.UnIl sindacato della scuolaper la ripresa scolastica e prende atto dlelo sforzo economico non indifferente, ma afferma che questoin corso d'opera, perché le esigenze da affrontare non si limitano alla ripartenza delle lezioni in presenza, ma necessitano diper sovvertire in modo netto la politica dei tagli condotta in particolare negli ultimi 12 anni. E guardando al futuro l'Anief avverte:"L’occasione per mettere le cose in chiaro, assegnando sin d’ora consistenti fondi alla scuola, potrebbe arrivare già domani mattina a Palazzo Chigi, dove – ha detto, presidente nazionale Anief - si definirà il primo schema delle linee guida per il Recovery Plan italiano. Insieme ad Ambiente, infrastrutture da rafforzare, in particolare al Sud, digitalizzazione e sanità,già individuati"."È bene che l’Istruzione venga considerata, quindi, come progetto fondamentale che l'Italia presenterà in Europa per ottenere i 209 miliardi di finanziamenti del Recovery Fund", conclude il sindacalista.