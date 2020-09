Tonica Tokyo dopo dati PIL. Effetto positivo su resto Asia

Nikkei 225

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una giornata nel complesso positiva, sfruttando l'effetto acceleratore delle borse europee, con Wall Street chiusa per festività. A dare un impulso alle borse anche i, rivisto al ribasso ma leggermente migliore delle attese.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,80%, mentre il Topix guadagna lo 0,46%. Stessa impostazione per(+0,74%).A due velocità le borse cinesi, con Shanghai che avanza dello 0,63%, mentre si sgonfia, che si porta sotto i livelli della vigilia.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, procede in rialzo(+0,27%), assieme a Singapore che sale dello 0,59% edello 0,16%. Sono deboli(-0,69%) e(-1%).In frazionale progresso(+0,66%); va anche meglio per(+0,98%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,14%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,14%.Il rendimento per l'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento deltratta al 3,18%.