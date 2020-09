Trasporto aereo, De Micheli: fra le priorità aeroporti, riforma ENAC e Newco Alitalia

(Teleborsa) - La ministra dei trasportiannuncia una, che toccherà tutti i comparti e le competenze. In evidenza lae il nuovo, per redigere il quale, i primi di ottobre inizieranno le consultazioni con operatori e associazioni di categoria.Le anticipazioni sono arrivate a margine dell'evento "", promosso da PwC Italia sulla mobilità. Non solo la, la cui costituzione potrebbe essere annunciata dalla stessa ministra De Micheli nel corso dell’audizione di mercoledì 9 alla nona commissione della Camera. "L’integrazione del fondo volo – ha detto De Micheli – permetterà di garantire la cig sia per i dipendenti Alitalia che, con la prospettiva di tutelare le posizioni".Paola De Micheli ha parlato anche del, che – ha spiegato - può essere di tre tipi in base alla tecnologia moderna: il ponte, il tunnel che si appoggia su fondale del mare e il tunnel sottomarino. La scelta dipende dal vantaggio trasportistico e logistico che ne deriva.