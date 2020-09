A Wall Street si scatenano gli acquisti grazie a rimonta tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

materiali

utilities

Apple

Microsoft

DOW

Home Depot

Walgreens Boots Alliance

Tesla Motors

Nvidia

Qualcomm

Apple

Altera

American Airlines

Mattel

Mylan

(Teleborsa) -, che viene trainata da, grazie allescattate dopo tre giornate di intense vendite. Ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,90% a 27.749 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,35%. Effervescente il(+1,91%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,48%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,35%),(+1,89%) e(+1,10%).del Dow Jones,(+3,30%),(+2,79%),(+2,57%) e(+1,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,94%.Al top tra i, si posizionano(+6,77%),(+4,42%),(+3,34%) e(+3,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,55%.In caduta libera, che affonda del 2,09%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,84%.