Alla deriva la Borsa americana

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

finanziario

Walt Disney

McDonald's

Apple

Boeing

Microsoft

Goldman Sachs

SBA Communications

Citrix Systems

Tesla Motors

Moderna

KLA-Tencor

Lam Research

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,25%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, l'è crollato del 2,78%, scendendo fino a 3.332 punti.Pesante il(-4,77%); sulla stessa tendenza, depresso l'(-3,08%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-4,59%),(-3,71%) e(-2,59%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,65%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,73%.Affonda, con un ribasso del 5,85%.Crolla, con una flessione del 5,41%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,98%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,83%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -21,06%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 13,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,77%.In caduta libera, che affonda del 9,13%.