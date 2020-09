Banca Generali, raccolta agosto positiva per 331 milioni

Banca Generali

(Teleborsa) -chiude il mese di agosto con unadi euro, raggiungendo un valore complessivoe dunque superiore a quanto realizzato nel corrispondente periodo dello scorso anno nonostante il contesto straordinario legato a COVID-19.La raccolta di agosto ha premiato lepiù evolute (165 milioni e 1,7 miliardi da inizio anno). Queste sono raddoppiaterispetto lo scorso anno trainate dalla la(59 milioni nel mese e 1,2 miliardi da inizio anno) e dai contenitori assicurativi(35 milioni nel mese e 510 milioni da inizio anno).Nell’ambito delle soluzioni di, sono stati emessi 54 milioni di prodotti strutturati e cartolarizzazioni per un totale di 660 milioni da inizio anno. La liquidità deiè risultata pari a 88 milioni (389 milioni da inizio anno). 0Infine le masse in(BGPA) hanno segnalato un ulteriore crescita, raggiungendo i€5,4 miliardi, in crescita di 112 milioni nel mese.Commentando questo risultato, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali,, ha sottolineato che "assume ancor più rilievo se si considera il contesto economico e di incertezza, in aggiunta alla tipica debolezza stagionale"."Stiamo ricevendo forte interesse non solo dalla clientela ma anche da quei Wealth Manager che puntano a sviluppare le proprie competenze e professione e che trovano in Banca Generali un modello di open banking con un'offerta versatile e di qualità. L' attenzione alla consulenza evoluta e alle soluzioni tematiche e alternative, strumenti distintivi della nostra realtà, confermano il dinamismo nel gestito, rafforzando la nostra fiducia per l'ultima parte dell'anno”