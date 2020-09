Coronavirus, in leggero aumento il numero di contagi

(Teleborsa) - Aumentano leggermente i nuovi casi accertati diin Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati(ieri 1.370) a fronte di(ieri 92.403), che portano il rapporto positivi/tamponi a 1,49% (ieri 1,48%).Sale anche il numero dirispetto ai 10 registrati nella giornata di ieri. Questi i numeri raccolti e pubblicati dal Ministero della Salute relativi all'andamento dell'emergenza Covid-19 nel Paese.Complessivamente sonoi contagiati totali da inizio pandemia,le vittime.Cresce il numero dei pazienti ricoverati inper il Coronavirus: sono 150, 7 in più rispetto a ieri. In aumento anche il numero dei ricoverati con sintomi (1.778, +18), quello delle persone in isolamento domiciliare (32.806, quasi mille in più) e degli(34.734, +945). In(+218) e(+203) il maggior aumento di positivi di oggi, mentre laè l'unica Regione che non ha fatto registrare nuovi contagi.