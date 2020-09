Digital Value si aggiudica gare Consip per smart working e digitalizzazione PA

Digital Value

(Teleborsa) -si aggiudica nuovi, sostenendone il processo di. Nello specifico la partecipataè risultata prima in graduatoria super la fornitura di(estensibili sino a 252 mila) per un controvalore di circa 92 milioni di Euro (oltre 129 milioni di Euro in caso di estensione). Tali contratti verranno stipulati successivamente alle verifiche tecniche attualmente in corso e la loro durata sarà di 15 mesi; circa il 90% dei ricavi farà parte della Top line 2021, mentre il restante 10% verrà fatturato nel corso del 2020.Italware inoltre è risultata aggiudicataria drelativo a(con eventuali estensioni contrattuali fino a 1.960 server) per un controvalore di oltre 9 milioni di Euro (circa 13 milioni di Euro in caso di estensione).Tali contratti sono in corso di stipula e la loro durata sarà di 15 mesi; circa il 90% dei ricavi farà parte della Top line 2021, mentre il restante 10% verrà fatturato nel corso del 2020.La partecipataha stipulato contratti esecutivi a fronte della aggiudicazione definitiva direlativo alla fornitura di(con eventuali estensioni contrattuali fino a 64.750 postazioni) per un controvalore di circa 30 milioni di Euro (circa 42 milioni di Euro in caso di estensione). Durata dei contratti 15 mesi; circa il 60% dei ricavi farà parte della Top line 2021, mentre il restante 40% verrà fatturato nel corso del 2020.