Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Nel frattempo, Wall Street cavalca l'onda rialzista, con l'che segna un aumento del 2,19%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,182. Lieve aumento dell', che sale a 1.942,8 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,62%), che raggiunge 38,09 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,03%.in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,07%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,39%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,40%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,02%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 21.626 punti.Buona la prestazione del(+1,3%); sulla stessa linea, in rialzo il(+1,02%).Buona la performance a Milano dei comparti(+5,88%),(+2,89%) e(+2,63%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,04%),(+5,75%),(+5,54%) e(+3,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,46%.Tra i(+7,70%),(+5,64%),(+4,89%) e(+4,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,41%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,67%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.