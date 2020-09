IEG, al Palacongressi di Rimini Grand Oriente d'Italia e The Computing in Cardiology 2020

(Teleborsa) - Continua il cammino della ripartenza al. Una ricca agenda di eventi che vede dall'11 al 13 settembre in programma ilper l'ormai tradizionale appuntamento inizialmente previsto ad aprile ma poi rinviato causa lockdown. Confermate dunque le nuove date, concordate in pieno periodo di chiusura dovuta al Covid-19 insieme allo staff dellaè il titolo scelto per questa storica edizione del Goi che – annuncia Ieg in una nota – avrà tra gli eventi due mostre, una dedicata al Razzismo coloniale durante il fascismo e l'altra a Federico Fellini a 100 anni dalla nascita e che si concluderà domenica 13 settembre con il convegno dal titolo "Il sogno come viaggio dell'anima. Tra mito e psicanalisi".Domenica 13 settembre prenderà anche il via, per concludersi il 16 settembre, il. L'appuntamento annuale, quest'anno previsto a Rimini, si terrà in presenza seppure con una platea limitata. Si riuniranno al Palacongressi di Rimini professionisti nel campo della medicina, della fisica, dell'ingegneria e dell'informatica, per un confronto sulle ultime frontiere della bioingegneria applicata alla cardiologia clinica e alla fisiologia cardiovascolare. Tra i partecipanti, anche delegazioni da Germania, Olanda, Inghilterra, Francia e Polonia. Saranno oltre 250 complessivamente coloro che potranno seguire il congresso, tra partecipanti in presenza fisica e in collegamento da tutta Europa.Ilproseguirà – spiega Ieg – con due eventi aziendali in programma rispettivamente dal 19 al 20 e il 25 settembre.I principali ingredienti che hanno reso possibile, già a partire da agosto, lo svolgimento di eventi congressuali ibridi all'interno del Palacongressi riminese prevedono eventi in streaming, sale del Tempio e della Piazza allestite come degli studi televisivi, piattaforme per l'iscrizione online che consentono di gestire e controllare gli accessi e le uscite, misurazione della temperatura, obbligo di indossare mascherine e distribuzione capillare di gel igienizzante. Alta tecnologia e regole per il safe business di cui Ieg – conclude la nota – si è dotata sin dagli inizi dell'emergenza e che hanno decretato il successo, nelle settimane scorse, dell'e, svoltosi dal 18 al 23 agosto negli stessi spazi dove nel 1980 si era svolta la sua prima edizione.