IREN, pubblicato bando "AmbientAzioni" per sviluppo progetti sostenibilità a Torino

(Teleborsa) - Pubblicato il, lanciato lo scorso luglio dalcon l'obiettivo di selezionare nuove idee progettuali di sostenibilità meritevoli di finanziamento e realizzazione. Online sul sitoil bando è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni residenti o studenti nell'area dellae ha lo scopo di individuare e poi realizzare due progetti inerenti uno o più dei seguenti temi: il risparmio di risorse energetiche e idriche; la riduzione della produzione di rifiuti; la riduzione della produzione di CO2; la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici."Coerentemente con le finalità del Comitato, al fine di sviluppare sinergie tra ile la comunità locale, – spiega Iren in una nota – ai partecipanti viene richiesto di proporre elaborati innovativi, realizzabili nell'immediato, replicabili in altri contesti, con une con benefici dimostrabili per la collettività". In considerazione dell'emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese, particolare attenzione e apprezzamento saranno rivolti alle idee progettuali che, ispirate ai temi previsti dal bando, possano contribuire ae tengano conto di iniziative e azioni effettuabili online.La partecipazione è gratuita e i progetti da candidare – conclude la nota – dovranno essere inviati, entro e non oltre il 23 ottobre 2020, attraverso la