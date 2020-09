Recovery Plan, tracciate le linee guida. Conte: "Rispettata tabella di marcia"

(Teleborsa) - Ilparte dalle tre "i" -- che rappresentano alcuni dei capisaldi del piano di riforme che l'Italia si appresta a presentare a Bruxelles entro il mese di gennaio. In aggiunta l'attuazione del Green Deal -- ile la, divenuta un tema cruciale ed un fattore strategico post pandemia.Sono queste le, che sarà Presentato oggi al- Comitato interministeriale per gli affari europei a Palazzo Chigi.Secondo il cronoprogramma della Commissione europea, le linee guida del Piano di riforme sarannoe, mentre ilvero e proprio sarà presentato formalmente. Una "tabella di marcia" che l'Italia sta rispettando in pieno ha precisato il, intervenendo ieri alla festa dell'Unità a a Ponte Alto, Modena.E parlando delfinanziato con i 209 miliardi messi in campo dall'UE, Conte ha sottolineato". "Dietro ci deve essere un progetto per il Paese anche sul fronte delle infrastrutture, del lavoro e dell'eliminazione delle diseguaglianze", ha spiegato il Presidente del Consiglio, affermandoSulla ripartizione delle risorse, il Premier ha avvertitoe soprattutto facendo in modo che"Ben vengano tutte le competizioni locali e territoriali - ha aggiunto - ma io ho un obbligo: portare a casa la partita".Fra le riforme che il Governo ritiene più urgenti vi sono, che implicano anche l'informatizzazione della pubblica amministrazione, il completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo della rete 5G.sono altri due obiettivi selezionati, in armonia con il Green Deal europeo, e concernono la decarbonizzazione dei trasporti, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, la gestione integrata del ciclo delle acque, gli investimenti in economia circolare.Poi c'è il grande capitolo delle, dalle reti (tlc, energia ecc) alle. Fra Queste anche il completamento dellaè un altro tema importante del piano di riforme, a partire dalla sua digitalizzazione, per concentrarsi anche sulla lotta all'abbandono scolastico e sul cablaggio in fibra delle università. Cruciali anche legiovanile.E ancorae territoriale e la grande sfida della, un tema tornato in auge con il Covid-19 che ha evidenziato l'inadeguatezza delle strutture sanitarie ad affrontare potenziali choc.Il Recovery non dimenticherà neanche una, cui si fa brevemente cenno nelle linee guida.