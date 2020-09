Appuntamenti e scadenze del 10 settembre 2020

A2A

Acea

Aeroporto di Bologna

Ascopiave

ASTM

B&C Speakers

Banca Finnat

Buzzi Unicem

Carel Industries

Cattolica Assicurazioni

Cembre

Cementir Holding

Coima Res

Culti Milano

El.En

Enav

Enel

ENI

Equita Group

ERG

Falck Renewables

Giglio Group

Hera

I Grandi Viaggi

Inwit

IREN

Isagro

Italgas

La Doria

Lventure Group

Piovan

Piquadro

Prysmian

Rai Way

Retelit

Saes Getters

Saipem

Saras

Snam

Sol

Tamburi

Telecom Italia

Terna

Salini Impregilo

Zucchi

(Teleborsa) -Digital Italian Equity Week 2020 - La quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globaliMilano Art Week - Una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, con inaugurazioni, aperture straordinarie, iniziative speciali e mostre, aperte nelle diverse sedi espositive della cittàEurofi Financial Forum 2020 - Si svolge a Berlino l'evento organizzato da Eurofi improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corsoICSD 2020 : 8th International Conference on Sustainable Development - Si svolge a Roma l'ottava Conferenza Internazionale sullo sviluppo sostenibile, organizzata dall'European Center of Sustainable Development con Canadian Institute of TechnologyFestival Città Impresa - La 13^ edizione di Vicenza Città Impresa-Festival delle Imprese Champion si svolge dal vivo e in digitale. Partecipano ministri, imprenditori, manager ed economisti a confronto sulle strategie per la ripresa. Ci saranno 30 incontri con circa 120 relatori3rd Bank of Italy-CEPR Labour workshop - Workshop organizzato da Banca d'Italia per offrire ai ricercatori la possibilità di presentare analisi rilevanti per la comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro e della loro interazione con le istituzioniParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanking and Payments in the Digital World - La conferenza, organizzata da Deutsche Bundesbank, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine Lagarde, presidente della BCEIstat - Esportazioni regioni italiane - gennaio giugno 202013.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeTesoro - Asta medio-lungo- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Infrastructure & Energy Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale