BCE conferma tutte le misure in essere: tassi, PEPP e Quantitative Easing

(Teleborsa) - Nulla di fatto dalla, che conferma il pianoLe misure died il livello dei, come largamente atteso dal mercato.Al termine del meeting odierno, il Consiglio direttivo dell'Istituto di Francoforte, presieduto da Christine Lagarde, ha deciso di confermare i: a zero per le operazioni di rifinanziamento principali, allo 0,25% per le operazioni di rifinanziamento marginale ed a -0,50% per i depositi. Il Consiglio "si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attualisaldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiorenel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche dell’inflazione di fondo".L'Eurotower inoltre proseguirà gli acquisti nell’ambito del(pandemic emergency purchase programme o PEPP) con una dotazione finanziaria totale de, in ogni caso, finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus."Tali acquisti - si sottolinea - concorrono ad allentare l’orientamento complessivo della politica monetaria, contribuendo così a compensare l’effetto al ribasso della pandemia sul profilo previsto per l’inflazione" ed a "contrastare efficacemente i rischi per l’ordinata trasmissione della politica monetaria". Tali acquisti saranno condotti modo flessibile fra le varie classi di attività e paesi ed il capitale rimborsato sui titoli in scadenza verrà reinvestito nel quadro del PEPP almeno sino alla fine del 2022.La BCE conferma anche ilad un ritmo mensile di, unitamente agli acquisti nel quadro delladi euro sino alla fine dell’anno. Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.Infine, la BCE continuerà aattraverso le proprie operazioni di rifinanziamento. In particolare, l’ultima operazione della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) ha registrato undei fondi erogati, sostenendo il credito bancario alle imprese e alle famiglie.Il Consiglio direttivo resta "pronto ad, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria".La Presidentedella BCE illustrerà i motivi di tali decisioni nellache avrà luogo questo pomeriggio alle ore 14.30.